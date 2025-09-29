Ryder Cup 2025 | l’Europa vince ancora Stati Uniti ko 15-13 a Bethpage

Impresa della squadra di Luke Donald che, tredici anni dopo Medinah, torna a imporsi in trasferta. Gli Usa sfiorano una rimonta storica, ma a festeggiare è ancora il Vecchio Continente, con i fratelli Molinari protagonisti nello staff. L’Europa trionfa a Farmingdale, New York, dove al Bethpage State Park Golf Course ha superato per 15-13 gli Stati Uniti nella Ryder Cup 2025. È il secondo successo consecutivo dopo quello di Roma 2023 e il primo oltreoceano dal miracolo di Medinah del 2012. Un risultato sofferto e carico di pathos, che consacra ancora una volta Luke Donald come leader vincente: il britannico diventa infatti il secondo capitano europeo, dopo Tony Jacklin, a conquistare la coppa sia in casa che in trasferta. 🔗 Leggi su Sportface.it