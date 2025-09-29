Ryder Cup 2025 | Europa sofferenza e vittoria 15-13! Lowry contiene la rimonta USA di Hatton la vittoria completa

Si è chiusa la Ryder Cup 2025, e lo ha fatto con quello che sembrava un preventivato successo dell’Europa, che porta a casa la coppa dopo le meraviglie dei primi due giorni sul Bethpage Black Course di Farmingdale, New York. Il team capitanato da Luke Donald prevale per 13-15 sugli USA, che però nell’ultima giornata, quella dedicata ai match singoli, fanno il possibile e l’impossibile per recuperare, arrendendosi soltanto poco oltre la quinta ora di gioco, quando una rimonta sembrava diventata possibile sul serio. L’Europa ritorna a vincere in trasferta a 13 anni di distanza dal miracolo di Medinah. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ryder Cup 2025: Europa, sofferenza e vittoria 15-13! Lowry contiene la rimonta USA, di Hatton la vittoria completa

In questa notizia si parla di: ryder - europa

Ryder Cup, l'Europa è fatta: fuori un Hojgaard, dentro il suo gemello

Per l’Europa un solo Højgaard. Ryder Cup, ecco i 12 della missione negli Usa

Ryder Cup, Loro Piana veste ancora una volta l'Europa del grande golf

Ryder Cup 2025, l'Europa prende il largo: ha 7 punti di vantaggio sugli Usa! #SkySport - X Vai su X

Ryder Cup 2025: anche la seconda mattinata è a tinte Azzurre. L'Europa ha bissato il punteggio dei foursome di ieri (3 a 1) e si è portata sul 8,5 a 3,5. Le vittorie dei foursome, proprio come a Roma, potrebbero essere le chiavi di volta dell'eventuale vittoria fina - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: Europa per confermare il titolo nell’ultima giornata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata della ... Come scrive oasport.it

La Ryder Cup è ancora dell’Europa. Dopo 13 anni, battuta l’America in trasferta - 13) dopo una giornata di paura che però ha reso tutto ancora più bello, una sofferenza che sarà ricordata per sempre. Scrive gazzetta.it