Ruth e Boaz spiegazione del finale | i due protagonisti rimangono insieme?

Ruth e Boaz, prodotto da Tyler Perry e disponibile su Netflix, è un dramma romantico che reinterpreta in chiave moderna la storia biblica dell’amore capace di guarire e perdonare ogni cosa. La trama segue Ruth, una giovane donna che cerca di ricostruirsi una vita in Tennessee, pur restando tormentata dal suo passato ad Atlanta. Il film, con toni spirituali e consolatori, mette al centro la fede in Dio e la forza dell’amore. Di cosa parla Ruth e Boaz?. La vicenda inizia in un club di Atlanta, dove Ruth Moably canta insieme alla sua migliore amica Bree. 🔗 Leggi su Cinefilos.it