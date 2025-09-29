Ruth & Boaz recensione | morte fede e rinascita in una mediocre storia d' amore d' ispirazione divina

Movieplayer.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al centro di Ruth & Boaz la nascente love-story tra una cantante in fuga da un tragico passato e un viticoltore in cerca del successo. Prodotto da Tyler Perry, su Netflix. Ruth è una giovane cantante in ascesa che fa parte delle 404, un duo destinato ad un potenziale successo. Peccato che quel genere di musica commerciale non sia più nelle sue corde, al punto da farle decidere di abbandonare quella sicura carriera, nonostante le continue insistenze del suo manager con il quale è in debito. Manager che non esita a inscenare una rapina d'auto finita male, nella quale perdono la vita il compagno della ragazza e il futuro suocero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

