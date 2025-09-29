Russia e Bielorussia tornano a gareggiare alle Paralimpiadi il Comitato | Basta con la sospensione Cremlino | Ora le Olimpiadi

L’Assemblea dell’Ipc a Seul restituisce pieni diritti ai Comitati di Mosca e Minsk: gli atleti tornano a gareggiare, lo sport prevale sulla politica Il Comitato Tecnico delle Paralimpiadi ha deciso: Russia e Bielorussia possono tornare a gareggiare. Questa presa di posizione spezza la sospens. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Russia e Bielorussia tornano a gareggiare alle Paralimpiadi, il Comitato: "Basta con la sospensione", Cremlino: "Ora le Olimpiadi"

