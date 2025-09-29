Russia D’Alema su Putin | Mi è sembrato molto affaticato era sorretto da 2 persone; sembrava Berlusconi nell’ultimo periodo

D’Alema ha avuto modo di incontrare Vladimir Putin a Pechino durante la parata militare organizzata dal presidente Xi Jinping. Ad alcuni amici, secondo indiscrezioni, l’ex premier avrebbe confidato di essere rimasto colpito dalle condizioni fisiche del presidente russo: “Putin mi è parso molto affat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

