Russia D’Alema su Putin | Mi è sembrato molto affaticato era sorretto da 2 persone; sembrava Berlusconi nell’ultimo periodo; fonti Mosca al GdI | Fake
D’Alema ha avuto modo di incontrare Vladimir Putin a Pechino durante la parata militare organizzata dal presidente Xi Jinping. Ad alcuni amici, secondo indiscrezioni, l’ex premier avrebbe confidato di essere rimasto colpito dalle condizioni fisiche del presidente russo: “Putin mi è parso molto affat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Russia, D’Alema su Putin: “Mi è sembrato molto affaticato, era sorretto da 2 persone; sembrava Berlusconi nell’ultimo periodo”
.@paolomieli: "Per la Russia non è un buon momento, l'indiscrezione sulla salute di Putin di D'Alema che non l'ha smentita. La Russia è messa meno bene di come viene raccontata dai giornali filorussi"
Massimo D'Alema ha incontrato leader russo a inizio settembre in Cina, per la parata militare organizzata da Xi Jinping. Il suo racconto riaccende i sospetti sulle condizioni di salute dello zar: "Mi è sembrato di vedere Berlusconi nell'ultimo periodo"
