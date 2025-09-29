Russia 135mila persone richiamate al servizio militare | Non opereranno in Ucraina ma nella Federazione
Vladimir Putin ha firmato un decreto sulla coscrizione dei cittadini per il servizio militare da ottobre a dicembre 2025. Entro fine anno 135mila persone di età compresa tra 18 e 30 anni saranno chiamate al servizio militare in Russia. In conformità con il decreto, soldati, marinai, sergenti e sottufficiali, il cui termine del servizio militare è scaduto, devono essere congedati dal servizio militare, riporta l’agenzia Tass. Annunciando la leva obbligatoria autunnale, il 22 settembre Vladimir Tsimlyansky, vice capo della Direzione Generale per l’Organizzazione e la Mobilitazione dello Stato Maggiore delle Forze Armate Russe, aveva dichiarato che la stessa non è collegata all’”Operazione Militare Speciale” in corso in Ucraina e che le reclute presteranno servizio solo all’interno della Federazione Russa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: russia - 135mila
Gli Stati Uniti autorizzano l'Ucraina ad attaccare la Russia in profondità e valutano l'invio di missili Tomahawk. Decreto di Putin, nuova chiamata alle armi per 135 mila russi. Ue, il Consiglio al lavoro per aggirare il veto ungherese all'adesione di Kiev. Tutti gli a - facebook.com Vai su Facebook
