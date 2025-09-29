Russia 135mila persone richiamate al servizio militare | Non opereranno in Ucraina ma nella Federazione

Vladimir Putin ha firmato un decreto sulla coscrizione dei cittadini per il servizio militare da ottobre a dicembre 2025. Entro fine anno 135mila persone di età compresa tra 18 e 30 anni saranno chiamate al servizio militare in Russia. In conformità con il decreto, soldati, marinai, sergenti e sottufficiali, il cui termine del servizio militare è scaduto, devono essere congedati dal servizio militare, riporta l’agenzia Tass. Annunciando la leva obbligatoria autunnale, il 22 settembre Vladimir Tsimlyansky, vice capo della Direzione Generale per l’Organizzazione e la Mobilitazione dello Stato Maggiore delle Forze Armate Russe, aveva dichiarato che la stessa non è collegata all’”Operazione Militare Speciale” in corso in Ucraina e che le reclute presteranno servizio solo all’interno della Federazione Russa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

