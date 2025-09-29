Rummenigge lancia l’allarme | Non si può competere coi club di Premier! Ecco che modiche farei alle regole sul mercato

. Le sue parole. Karl-Heinz Rummenigge, ex amministratore delegato e attuale membro del consiglio di sorveglianza del Bayern Monaco, ha espresso preoccupazione riguardo agli squilibri generati dal potere finanziario della Premier League. Durante la sua intervista a ‘Blickpunkt Sport’ su BR24, Rummenigge ha criticato i salari e i costi dei trasferimenti in continuo aumento, definendo il mercato attuale poco sostenibile. Secondo l’ex calciatore dell’ Inter, la Premier League è ormai dominata da club di proprietà di miliardari o Stati come quelli dell’ Arabia Saudita e del Qatar, creando una competizione insostenibile, anche in Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

