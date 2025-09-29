Rugby il Cile conquista i Mondiali e balza nel ranking mondiale

Il weekend internazionale della palla ovale è stata caratterizzata dal quinto turno della The Rugby Championship e dalla vittoria del Cile contro le Samoa che vale il pass per i Mondiali 2027, e le tre partite cambiano la faccia del ranking mondiale. In particolare è la parte bassa della top 20 a venir rivoluzionata, vediamo come. Il quinto fine settimana della The Rugby Championship 2025 vede il Sudafrica confermarsi senza problemi in vetta, mantendo i suoi 91,62 punti, tenendosi così alle spalle l’ Irlanda, che resta seconda con 89,83 punti. Resta al terzo posto, ma guadagna quasi 2 punti decimali la Nuova Zelanda, che sale a 89,28 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

