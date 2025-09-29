Rubano un’auto e sfondano l’ingresso del Carrefour | nel mirino la cassaforte
Bergamo. Spaccata al Carrefour di Valtesse nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 settembre. Secondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero entrati in azione dopo l’orario di chiusura, intorno alle 3. Utilizzando un mezzo come ariete (un’auto rubata nei dintorni, forse addirittura nel parcheggio antistante) hanno sfondato l’ingresso del supermercato. Proprio in questi minuti, gli operai sono al lavoro per ripristinare il grosso danno. Una volta all’interno dell’esercizio commerciale, i malviventi hanno puntato alla cassaforte. Il colpo è andato a segno, anche se non è chiaro l’ammontare del bottino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
