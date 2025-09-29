Ruba un aspirapolvere da un' abitazione | fermato e denunciato

Sabato 27 settembre i carabinieri della stazione di Monselice hanno effettuato un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio. Il territorio è da tempo sotto la lente d'ingrandimento delle forze dell'ordine per tutta una serie di reati di piccola e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it