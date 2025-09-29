Ruba un aspirapolvere da un' abitazione | fermato e denunciato
Sabato 27 settembre i carabinieri della stazione di Monselice hanno effettuato un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio. Il territorio è da tempo sotto la lente d'ingrandimento delle forze dell'ordine per tutta una serie di reati di piccola e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: ruba - aspirapolvere
Offerta a tempo limitato: 485 € di sconto sul nostro nuovo robot aspirapolvere! Acquistalo subito ? [https://bit.ly/MOVAz60U] Dal 1° al 14 settembre, riceverai incredibili sconti e bonus per un totale di 485 € acquistando il nostro ultimo robot aspirapolvere! Ec - facebook.com Vai su Facebook
Video rubati da case o negozi e venduti online: «Gli hacker possono spiarvi anche da aspirapolvere o spazzolino elettrico». I rischi e come proteggersi - Filmati che riprendevano persone ignare nelle loro case, in camera da letto, in salone, in giardino, o dei clienti inconsapevoli mentre si trovavano dall'estetista, dal medico, in albergo ... msn.com scrive