Ruba prodotti per l' igiene e prova a portare via una giacca ladro infreddolito arrestato a Chieri | Adesso arriva l' inverno

“Vivo per strada, sta arrivando l’inverno e non ho soldi: mi serve una giacca”. Così, sabato mattina, il presunto ladro arrestato poche ore prima dai carabinieri della compagnia di Chieri prova a giustificarsi davanti alla giudice del tribunale di Torino. Lei convalida l’arresto e dispone per lui. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

