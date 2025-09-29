Ruba prodotti di bellezza ad Assisi e si dà alla fuga come è stato riconosciuto

Un 25enne marocchino è stato denunciato per furto aggravato dopo aver rubato prodotti di bellezza in un supermercato di Assisi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ruba prodotti di bellezza ad Assisi e si dà alla fuga, come è stato riconosciuto

In questa notizia si parla di: ruba - prodotti

Ruba al supermercato prodotti per più di 100 euro: 55enne denunciato

Gaza Cola e prodotti palestinesi vanno a ruba nel negozio solidale: «Sappiamo da che parte stare»

Ruba prodotti di bellezza al market: scoperta e arrestata

Ruba prodotti per l'igiene e prova a portare via una giacca, ladro infreddolito arrestato a Chieri: “Adesso arriva l'inverno” https://ift.tt/pwex7E0 - X Vai su X

Via Settimio Mobilio: ladro in stato di ebbrezza si introduce nella Farmacia Costabile, ruba alcuni prodotti, aggredisce il proprietario e colpisce un cagnolino La solidarietà della rete. Momenti di tensione in via Settimio Mobilio, nella Farmacia Costabile: un uom - facebook.com Vai su Facebook

Ruba prodotti di bellezza ad Assisi e si dà alla fuga, come è stato riconosciuto - Un 25enne marocchino è stato denunciato per furto aggravato dopo aver rubato prodotti di bellezza in un supermercato di Assisi. Si legge su virgilio.it

Assisi, ruba in un supermercato e scappa con lo zaino pieno di refurtiva - Un 25enne marocchino è stato denunciato dalle forze dell’ordine di Assisi dopo essere stato riconosciuto grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza interna di un supermercato di Santa Maria ... Segnala umbria24.it