Ruba gasolio dal cantiere dell' Alta Velocità a Eboli | denunciato dalla Polstrada

Un uomo residente in provincia di Salerno è stato denunciato dalla Polizia Stradale per aver rubato 100 litri di gasolio dal cantiere della nuova linea ferroviaria dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Il fatto è avvenuto lo scorso 24 settembre a Eboli.L'operazioneDurante un servizio di.

Ruba carburante nel cantiere della nuova linea ferroviaria Salerno - Reggio - Il 24 settembre scorso la Polizia di Stato ha provveduto a denunciare all'Autorità Giudiziaria competente un uomo, residente nella provincia di Salerno, per il reato di furto di carburante all'interno ...

Eboli, sorpreso a rubare gasolio nel cantiere dell'Alta Velocità: denunciato - Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Eboli hanno notato un soggetto che trascinava una tanica verso un'autovettura ferma in corsia di emergenza ...

