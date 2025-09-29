Ruba gasolio dal cantiere dell' Alta Velocità a Eboli | denunciato dalla Polstrada
Un uomo residente in provincia di Salerno è stato denunciato dalla Polizia Stradale per aver rubato 100 litri di gasolio dal cantiere della nuova linea ferroviaria dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Il fatto è avvenuto lo scorso 24 settembre a Eboli.L'operazioneDurante un servizio di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: ruba - gasolio
