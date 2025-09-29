Ruba costosi profumi da un negozio del centro | arrestata 38enne

I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti, nel tardo pomeriggio, in sinergia con la centrale operativa, in un grande magazzino di via Etnea dove hanno arrestato una 38enne per furto.La donna, in particolare, entrata nel punto vendita, si era fermata subito tra gli scaffali dei profumi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: ruba - costosi

Ruba profumi e vestiti costosi, ma i vigilantes lo bloccano: 35enne arrestato dalla polizia

Un colpo al cuore della nostra comunità La scorsa notte l’ospedale di Mesoraca è stato vittima di un furto gravissimo: sono stati rubati farmaci oncologici per un valore di circa 750.000 euro. Non parliamo solo di medicinali costosi, ma di cure indispensabili per - facebook.com Vai su Facebook

Catania, ruba costosi profumi da un negozio: arrestata - Nell’ambito delle attività di contrasto ai reati predatori, su impulso del Comando Provinciale di Catania, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti, nel tardo pomeriggio, in sinergia con ... Da catanianews.it

Ruba due profumi in centro ma viene fermato dai carabinieri. Nello zaino aveva attrezzi da scasso e un pc rubato da un ristorante dell’Oltretorrente due notti prima ... - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne straniero, ritenuto il presunto responsabile del furto di prodotti cosmetici da un negoz ... Scrive gazzettadiparma.it