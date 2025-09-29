Ruba auto e tenta di scappare in folle ma si schianta contro un' utilitaria | denunciato 27enne

Ruba l'auto di un bracciante agricolo e, in discesa, si schianta contro una macchina posteggiata lungo il ciglio della strada. Ha 27 anni il senegalese, regolarmente residente a Palma di Montechiaro, che è stato denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per furto aggravato e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

