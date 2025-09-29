Ruani e Neglia a bersaglio La Rata si sblocca pure in casa
MACERATESE 2 SAMMAURESE 0 MACERATESE (4-3-1-2): Gagliardini; Ciattaglia, Mastrippolito, Morganti, Perini; Marras (18’ st Gagliardi), De Angelis, Ambrogi (18’ st Marchegiani, 32’ st Papa); Ruani (18’ st Nasic); Osorio, Neglia (2st Cirulli). A disp.: Cusin Pazzaglia, Vanza, Sabattini. All. Possanzini. SAMMAURESE (3-5-2): Pollini; Oppizi, Dall’Osso (43’ st Tombesi), Magnanini; Dimitri, Sare, Zaccariello (1’ st Said), Bertrami (1’ st Lucatti), Conti, Nisi (1’ st Amadori), Casolla (43’ st Infantino). A disp.: Pazzini, Moncastelli, Deshkaj, Pericolo. All. Asta. Arbitro: Cifra di Latina. Reti: 40’ Ruani, 44’ rig. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
