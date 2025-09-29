Round da 16 milioni per Lexroom la startup IA degli studi legali

Repubblica.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il round di serie A è stato guidato dal fondo americano Base10 Partners. L’azienda italiana consolida il suo posizionamento tra le legaltech europee. Intervista alla fondatrice, Martina Domenicali: “Ci allargheremo in Spagna e Germania”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

