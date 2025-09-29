Rossi si siede e para un rigore | il primo pensiero è per l'avversario non doveva farlo

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere del Flamengo protagonista contro il Corinthians: prima respinge da seduto il cucchiaio di Yuri Alberto, poi viene premiato come migliore in campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Inutile prodezza di rossi che ha parato un rigore. Secondo schiaffo di fila per il Fabbrico. A Formigine è punito da bomber Napoli - REAL FORMIGINE 2 FABBRICO 1 REAL FORMIGINE: Manfredini, Stella, Guerri, Paglia, Davoli, Valcavi (28’st Marverti), Depietri (16’st Waddi), Arati, Ferrara (18’s Napoli), ... msn.com scrive

