Roseto Valfortore nel documentario dell' artista cinese Shao Chenxuan
Domenica 5 ottobre alle ore 17.30, presso l’ex Chiesa di San Rocco a Roseto Valfortore, si terrà l’evento conclusivo della residenza artistica che ha visto protagonista la giovane artista visiva e filmmaker cinese Shao Chenxuan, ospite per un mese di ‘Asteria Guest&Artist House’, progetto a cura. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: roseto - valfortore
Roseto Valfortore, l'artista cinese Shao Chenxuan racconta il borgo in un documentario - La filmmaker e artista visiva è stata ospite di Asteria Guest&Artist House dall'8 settembre al 4 ottobre, per una residenza artistica che si concluderà domenica 5 ottobre con la presentazione del docu
