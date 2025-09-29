Roseto Valfortore nel documentario dell' artista cinese Shao Chenxuan

Foggiatoday.it | 29 set 2025

Domenica 5 ottobre alle ore 17.30, presso l’ex Chiesa di San Rocco a Roseto Valfortore, si terrà l’evento conclusivo della residenza artistica che ha visto protagonista la giovane artista visiva e filmmaker cinese Shao Chenxuan, ospite per un mese di ‘Asteria Guest&Artist House’, progetto a cura. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

