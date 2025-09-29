Rookies e spettacolo Red Bull festa doppia

Quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gp Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini è stata una tappa importante, l’ultima della sua stagione, anche per la Red Bull Rookies Cup: un vivaio di talenti future stelle del Motomondiale. In quest’occasione la categoria ha aperto le porte del suo paddock a media e creator che hanno avuto modo di incontrare i giovanissimi piloti e sperimentare in prima persona la loro routine. I campioni del domani portano in pista le Ktm da 250cc. Moto molto simili alla Moto3 del Mondiale, moto che nello sviluppo dell’azienza possono aprire a mercati importanti. Red Bull ha comunque portato spettacolo ed emozioni non solo in pista ma anche in tutta la Riviera romagnola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

rookies e spettacolo red bull festa doppia

© Quotidiano.net - Rookies e spettacolo. Red Bull, festa doppia

In questa notizia si parla di: rookies - spettacolo

rookies spettacolo red bullRookies Cup a Misano, l’officina dei talenti Red Bull incorona Brian Uriarte - Lo spagnolo ha avuto la meglio sull'argentino Marco Morelli e sul giapponese Zen Mitan: titolo nel campionato monomarca dedicato ai giovanissimi. Da msn.com

rookies spettacolo red bullRookies Cup at Misano: Red Bull's talent workshop crowns Brian Uriarte - Lo spagnolo ha avuto la meglio sull'argentino Marco Morelli e sul giapponese Zen Mitan: titolo nel campionato monomarca dedicato ai giovanissimi. Riporta sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Rookies Spettacolo Red Bull