Romics alla Fiera di Roma

La 35esima edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, si terrà in Fiera Roma dal 2 al 5 ottobre.L'evento trasformerà Roma nella capitale dell'immaginario per quattro giorni, con un programma ricco di eventi, ospiti di fama mondiale, anteprime esclusive. 🔗 Leggi su Romatoday.it

ROMICS torna dal 2 al 5 ottobre a Fiera Roma

Romics 35, un'edizione nel segno dei Peanuts e Hugo Pratt, come sempre alla Fiera di Roma

Romics 35: La valle dei sorrisi con Michele Riondino raccontato dal regista alla Fiera di Roma

Dal 2 al 5 ottobre, alla Fiera di Roma, torna #Romics, il Festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, giunto alla 35a edizione: quattro giorni ricchi di eventi, ospiti e anteprime esclusive, con oltre 350 espositori nei 5 padiglioni.

Romics 2025, il Festival Internazionale del fumetto: 35esima edizione del Roma-Comics - Romics 2025, torna il Festival Internazionale del fumetto: 35esima edizione del Roma- Si legge su ilcaffe.tv

Roma, dal 2 al 5 ottobre torna Romics, il festival del fumetto e non solo - Il festival Internazionale del fumetto, animazione, cinema e games è alla sua 35/a edizione: quattro giorni, ricchi di ... Scrive lanotiziaoggi.it