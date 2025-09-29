Romics 35 | La valle dei sorrisi con Michele Riondino raccontato dal regista alla Fiera di Roma

Comingsoon.it | 29 set 2025

Il regista Paolo Strippoli e il cast di La valle dei sorrisi saranno alla 35ma edizione del Romics alla Fiera di Roma, per raccontare in un incontro questo disturbante film horror già in sala. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

