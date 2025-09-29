Roma-Verona la moviola di Calvarese | Orban segna col braccio giusto annullare
Prima presenza stagionale in A per Ermanno Feliciani, che non arbitrava nel massimo campionato da inizio maggio (quest'anno aveva diretto una gara in Be una in Coppa Italia). In Roma-Verona all'inizio prova a tenere una soglia tecnica alta, ma alla fine i falli saranno tanti, trenta, di cui 19 commessi dagli ospiti. Sul gol del vantaggio, Dovbyk prende posizione usando le braccia in modo regolare nel contrasto con Nùñez. Giusto il giallo per Akpa Akpro che trattiene Koné in maniera prolungata. L'ex Monza rischia la seconda ammonizione poco dopo quando entra fallosamente su Pellegrini fermando una ripartenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it
