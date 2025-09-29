Roma-Verona 2-0 | Dovbyk si è sbloccato ma non basta
Tre punti messi in cassaforte da Gian Piero Gasperini, con la Roma che vola tra le prime della classe. I giallorossi, infatti, dopo la vittoria del Milan contro il Napoli si ritrovano a quota 12 punti, gli stessi dei rossoneri e del club partenopeo. Il trionfo contro il Verona, del resto, non ha fatto altro che aumentare la consapevolezza di una squadra che, almeno potenzialmente, può fare ancora tanta strada sia come gruppo che nei singoli. Su tutti a prendersi la scena è stata la grande prestazione di Artem Dovbyk che è riuscito a sbloccarsi. Non parliamo solo di gol, ma anche nelle movenze e nel gioco spalle alla porta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
