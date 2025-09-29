Roma-Verona 15 minuti di silenzio per i 13 tifosi ancora detenuti a Nizza

Sololaroma.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ Olimpico, ieri pomeriggio, non è stato soltanto il teatro di una vittoria importante per la Roma, ma anche il luogo in cui il tifo giallorosso ha voluto ribadire la propria vicinanza a chi, da quasi un mese, vive una vicenda giudiziaria lontano da casa. Solidarietà per i tifosi trattenuti in Francia. Prima del fischio d’inizio, infatti, la Curva Sud ha osservato uno sciopero del tifo per i primi quindici minuti della partita, trasformando il silenzio in un messaggio assordante. Cori soffocati, striscioni esposti al contrario e poi ribaltati con frasi di solidarietà hanno scandito un inizio di gara diverso dal solito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma verona 15 minuti di silenzio per i 13 tifosi ancora detenuti a nizza

© Sololaroma.it - Roma-Verona, 15 minuti di silenzio per i 13 tifosi ancora detenuti a Nizza

In questa notizia si parla di: roma - verona

Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona

Ghilardi più vicino: distanza minima tra Roma e Verona: Cherubini può aiutare

Roma, saluta un altro giovane: Feola ceduto a titolo definitivo al Verona

roma verona 15 minutiRoma-Verona, le formazioni ufficiali: Pellegrini e Dovbyk partono titolari - Tutto pronto all'Olimpico per la sfida delle ore 15 fra Roma ed Hellas Verona. Scrive tuttomercatoweb.com

roma verona 15 minutiRoma-Verona 2-0: Dovbyk e Soulé regalano la vetta a Gasperini - 0 e vola in vetta: Dovbyk si sblocca, Soulé raddoppia. Secondo lifestyleblog.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Verona 15 Minuti