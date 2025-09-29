L’ Olimpico, ieri pomeriggio, non è stato soltanto il teatro di una vittoria importante per la Roma, ma anche il luogo in cui il tifo giallorosso ha voluto ribadire la propria vicinanza a chi, da quasi un mese, vive una vicenda giudiziaria lontano da casa. Solidarietà per i tifosi trattenuti in Francia. Prima del fischio d’inizio, infatti, la Curva Sud ha osservato uno sciopero del tifo per i primi quindici minuti della partita, trasformando il silenzio in un messaggio assordante. Cori soffocati, striscioni esposti al contrario e poi ribaltati con frasi di solidarietà hanno scandito un inizio di gara diverso dal solito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Verona, 15 minuti di silenzio per i 13 tifosi ancora detenuti a Nizza