Roma Tor San Lorenzo | fugge dai Carabinieri ma nello zaino aveva un panetto di hashish

Roma, 29 set. – Nuova operazione antidroga sul litorale romano. I Carabinieri della stazione di Marina Tor San Lorenzo, insieme al nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Anzio, hanno arrestato un uomo di 34 anni originario del Marocco, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio. Durante un servizio mirato al contrasto del traffico di stupefacenti ad Ardea, i militari hanno notato il 34enne – già conosciuto per precedenti specifici – che, alla vista della pattuglia, si è dato alla fuga addentrandosi in un boschetto nel centro di Tor San Lorenzo. Raggiunto e perquisito, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso complessivo di 93 grammi, nascosto nello zainetto che portava con sé. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

