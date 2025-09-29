Roma Svilar sempre più decisivo | i suoi guantoni sulla vittoria col Verona

La domenica pomeriggio dello Stadio Olimpico ha dato risposte positive riguardo il reparto offensivo, con la Roma che ha messo a segno due gol, entrambi grazie ai propri attaccanti. Ad aprire le marcature è stato Artem Dovbyk, mentre a mettere in ghiaccio il match ci ha pensato Soulé, uno dei più positivi di questo inizio di stagione. Chi invece sta continuando a dimostrare di essere ormai una certezza è Mile Svilar, che anche con il Verona ha messo la sua firma d’autore sui tre punti, rendendosi protagonista di alcune parate decisive. Per i giallorossi non è infatti stato un match semplice, con gli scaligeri che più volte si sono resi pericolosi dalle parti dell’estremo difensore giallorosso, che ha sempre risposto presente, salvando soprattutto su Orban. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

