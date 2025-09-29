Roma Svilar sempre più decisivo | i suoi guantoni sulla vittoria col Verona
La domenica pomeriggio dello Stadio Olimpico ha dato risposte positive riguardo il reparto offensivo, con la Roma che ha messo a segno due gol, entrambi grazie ai propri attaccanti. Ad aprire le marcature è stato Artem Dovbyk, mentre a mettere in ghiaccio il match ci ha pensato Soulé, uno dei più positivi di questo inizio di stagione. Chi invece sta continuando a dimostrare di essere ormai una certezza è Mile Svilar, che anche con il Verona ha messo la sua firma d’autore sui tre punti, rendendosi protagonista di alcune parate decisive. Per i giallorossi non è infatti stato un match semplice, con gli scaligeri che più volte si sono resi pericolosi dalle parti dell’estremo difensore giallorosso, che ha sempre risposto presente, salvando soprattutto su Orban. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - svilar
Roma, Svilar non si muove: pronto il rinnovo a vita
Zelezny è della Roma, i dettagli dell’accordo: ora Svilar e il vice
Roma, accordo totale per il rinnovo di Svilar: venerdì la firma
“Altro che bomber d’area: il bomber ce l’abbiamo già in porta!” Svilar para, comanda e fa la differenza: un portiere così vale mezzo attacco. Leggi l’ultima “panchina” su Rivista La Roma: https://rivistalaroma.it/2025/09/bomber-svilar-di-mimmo-ferretti/… # - X Vai su X
La Roma soffre ma batte 2-0 il Verona: tornano al gol Dovbyk e Soulé, mentre Svilar salva i giallorossi con parate decisive. Gasperini aggancia momentaneamente il Napoli in vetta - facebook.com Vai su Facebook
Roma, Svilar è il segreto del primato in classifica: i numeri a Sky Calcio Club - mentre la squadra di Gasperini comincia a trovare i primi gol dagli attaccanti, c'è una costante da inizio stagione: le pre ... sport.sky.it scrive
Roma-Verona 2-0: Dovbyk e Soulé firmano il successo, Svilar decisivo tra i pali - All’Olimpico la squadra di Gasperini soffre ma centra il quarto successo in cinque gare e vola momentaneamente in vetta alla Serie A ... Scrive rainews.it