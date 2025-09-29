Roma sotto le stelle di droni | DroneArt Show dal 9 all’11 ottobre a Capannelle
Dal 9 all’11 ottobre 2025 Roma si prepara a vivere tre notti davvero speciali: all’ Ippodromo Capannelle arriva il DroneArt Show, un evento nel quale vedremo una magica unione tra musica classica, tecnologia e spettacolo visivo. Dopo il successo delle serate sold out a Milano, è la capitale a farsi nuovo palcoscenico di un’esperienza immersiva in cui il cielo notturno si trasformerà in una tela luminosa. Non ci resta che provare a scoprire meglio di cosa si tratta! Leggi anche: — A Capannelle arriva il mercatino giapponese a ingresso libero Tra Vivaldi e?ajkovskij, il cielo diventa una tela con il DroneArt Show di Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it
