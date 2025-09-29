Roma si perde tra i turisti e non trova più il gruppo | la storia dell' anziana smarrita tra i monumenti

Una turista tedesca smarrita a Roma è stata ritrovata dalla Polizia grazie all'aiuto di due giovani agenti e di un automobilista.

