Roma record di presenze turistiche | 51 milioni nel 2024 +5% nel 2025

Roma, 29 settembre 2025 – A Roma, nel 2024 “ si è registrato un record storico di oltre 51 milioni di presenze e 22 milioni di arrivi e già nel 2025 si registra una crescita del 5% rispetto all’anno scorso, trainata ovviamente in parte dall’arrivo di milioni di pellegrini per il Giubileo, ma prevediamo che questo trend di crescita continuerà anche nei prossimi anni”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervenendo alla 25esima edizione del Global Summit Wttc, forum internazionale dedicato al settore del turismo in corso all’Auditorium Parco della Musica ‘Ennio Morricone’ di Roma. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: roma - record

Caldo record, triplicati i decessi: oltre 500 morti tra Milano e Roma. Il nuovo studio e l'allarme degli esperti

Caldo record triplica i morti in Europa, quasi 500 vittime tra Milano e Roma

Estate record del turismo: 38 milioni di arrivi. Il boom di Roma: +18%. Giro d'affati da 15 miliardi

HOCUS POCUS RECORD STORE ROMA - facebook.com Vai su Facebook

Auditorium, un’estate da record: 234mila spettatori https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/26/news/auditorium_un_estate_da_record_234mila_spettatori-424871860/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Roma, stanze vuote e sconti pure vicino San Pietro: il Giubileo è già finito. Niente boom - Dove sono finiti i tanto attesi pellegrini per il Giubileo 2025? Secondo iltempo.it

Turismo, Istat: in crescita nel II trimestre, presenze +4,7% - Nonostante il 2024 sia stato un anno eccezionale, in cui i flussi turistici hanno raggiunto valori record, secondo i ... Da notizie.tiscali.it