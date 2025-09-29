Roma Primavera di corto muso 1-0 al Frosinone | Della Rocca per il riscatto giallorosso

Se da un lato la prima squadra ha approcciato col botto alla nuova stagione, un inizio a singhiozzo a caratterizzato la Roma Primavera, in cerca di quell’identità che si costruisce solo con tempo e lavoro. Oggi però arriva una vittoria importantissima per classifica e morale di tutto il gruppo, un 1-0 di corto muso al Frosinone che ha dimostrato tutta la tenacia dei ragazzi di Guidi nel voler portare a casa il risultato pieno. Un successo meritato per ciò che si è visto sul campo ma per nulla scontato, contro un avversario che ha venduto cara la pelle fino all’ultimo minuto del match. L’avvio di gara è di netto stampo giallorosso, con la Roma che spinge soprattutto sull’out di Lulli, che sulla destra è una costante in proiezione offensiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

