Roma prima scatta una foto sotto la gonna ad una 21enne poi l’aggressione in strada | denunciato un 47enne

Un uomo napoletano di 47 anni senza fissa dimora è stato arrestato a Roma dopo aver scattato di nascosto una foto sotto la gonna di una ragazza 21enne ed averla poi aggredita con calci e pugni. L’episodio è avvenuto intorno alle 17:30 di ieri, domenica 28 settembre, all’interno dell’affollata fermata della metro A “Lepanto”, quando la giovane si stava dirigendo verso l’uscita salendo le scale. «Mi sono resa conto che c’era questo signore dietro di me. Ho visto mentre mi scattava una foto avvicinando il cellulare sotto alla mia gonna» ha raccontato la 21enne. A quel punto la ragazza ha provato a chiedere spiegazioni, invano: «Ma cosa stai facendo? Ma come ti permetti?». 🔗 Leggi su Open.online
