Roma più concreta che bella ma è in testa

La Roma di Gasp non ruba certo l'occhio nè segna gol a raffica, come faceva la sua Atalanta. Ma la classifica, dopo cinque giornate, le sorride: quattro vittorie, primo posto con Milan e Napoli (battuto ieri dai rossoneri) e una sola rete subita nello sciagurato pomeriggio contro il Torino. Il Verona è un osso duro, non certo quello disastroso che qualche settimana fa all'Olimpico aveva incassato 4 gol dalla Lazio, ma i giallorossi blindano la porta con Svilar - media parate oltre l'80% da inizio stagione - e ritrovano la rete di uno dei centravanti. Ha atteso la 50ª gara con la Roma Artem Dovbyk (foto) per fermare il digiuno che durava dal maggio scorso: colpo di testa dopo sette minuti sul cross di Celik. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

