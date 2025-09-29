Roma oggi chiude la metro C | attivi i bus sostitutivi

Roma, 29 settembre 2025 – Da oggi lunedì 29 settembre a domenica 5 ottobre la Metro C resterà chiusa e sarà attivo il servizio bus sostitutivo. La chiusura rientra nel calendario dei lavori per il prolungamento del tracciato da San Giovanni al Colosseo (passando per Porta Metronia). Il servizio sostitutivo prevede i bus MC San Giovanni-via Casilina-Pantano e MC3 San Giovanni-Parco di Centocelle. Da lunedì a giovedì, e domenica, prime e ultime corse alle 5.30 e alle 23.30. Venerdì e sabato, invece, alle 5.30 e all’1.30 di notte. Dal 6 al 10 ottobre la Metro C tornerà nuovamente regolare, mentre sabato 11 e domenica 12 ottobre è in calendario una chiusura con attivazione del servizio bus sostitutivo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

