Roma occupato il liceo Cavour | Per il popolo palestinese e la Global Sumud Flotilla

Centinaia di studenti stanno occupando sin dalle prime ore del mattino il liceo Cavour a Roma, in zona Colosseo. «Blocchiamo tutto per fermare lo Stato terrorista di Israele» recita lo striscione che i ragazzi del Collettivo Autonomo del Liceo Cavour e le sigle Osa hanno srotolato sulla balaustra della scuola insieme a bandiere della Palestina e fumogeni. «Oggi 29 settembre occupiamo il liceo Cavour fianco a fianco con gli studenti e le studentesse che da anni si mobilitano al fianco del popolo e della resistenza palestinese e che il 22 settembre sono scesi a centinaia in piazza per lo sciopero generale!», scrive il movimento studentesco Osa. 🔗 Leggi su Open.online