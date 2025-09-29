Roma Municipio XV | online il bando per iniziative culturali di Halloween
Roma, 29 set. – Il Municipio XV ha pubblicato l’avviso pubblico per il riconoscimento di contributi economici a favore delle associazioni culturali che organizzeranno eventi e iniziative a tema Halloween, in programma dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 sul territorio municipale. Lo stanziamento complessivo ammonta a 4.400 euro: ogni associazione potrà ottenere fino a 1.100 euro, o comunque non oltre l’85% del valore complessivo dell’iniziativa proposta. “Terminate le attività estive – spiegano in una nota il presidente del Municipio XV Daniele Torquati e l’assessora alla Scuola e Cultura Tatiana Marchisio – abbiamo deciso di destinare parte dei fondi a un periodo, quello di Halloween, sempre più sentito e partecipato dalla cittadinanza”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: roma - municipio
Salute mentale, accordo tra Ordine psicologi Lazio e Municipio I Roma
Esplosione Roma, il Municipio: “Scuola inagibile, chiediamo solidarietà al quartiere”
Dal Pd a Fratelli d’Italia: va con Meloni la consigliera più votata al Municipio VIII di Roma
Municipio V di Roma prende posizione netta: “La sicurezza è compito dello Stato, stop a ronde e video virali sui social” - facebook.com Vai su Facebook
Roma, Municipio XV: online il bando per iniziative culturali di Halloween - 400 euro per finanziare eventi culturali e di intrattenimento dal 30 ottobre al 2 novembre 2025. Come scrive romadailynews.it
Musei Diffusi, nove appuntamenti nel Municipio XV - Tornei sportivi per grandi e piccoli, accessi gratuiti per i corsi di danza, rafting sul fiume Aniene, trekking culturali e poesia performativa alla ... Si legge su vignaclarablog.it