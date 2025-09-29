Roma Municipio XV | online il bando per iniziative culturali di Halloween

Roma, 29 set. – Il Municipio XV ha pubblicato l’avviso pubblico per il riconoscimento di contributi economici a favore delle associazioni culturali che organizzeranno eventi e iniziative a tema Halloween, in programma dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 sul territorio municipale. Lo stanziamento complessivo ammonta a 4.400 euro: ogni associazione potrà ottenere fino a 1.100 euro, o comunque non oltre l’85% del valore complessivo dell’iniziativa proposta. “Terminate le attività estive – spiegano in una nota il presidente del Municipio XV Daniele Torquati e l’assessora alla Scuola e Cultura Tatiana Marchisio – abbiamo deciso di destinare parte dei fondi a un periodo, quello di Halloween, sempre più sentito e partecipato dalla cittadinanza”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

