Roma maxi-frode nel settore beverage | sequestrati beni per oltre 4 milioni di euro
Roma, 29 set. – Dopo oltre due anni di indagini, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre 4 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Civitavecchia, a carico di otto persone fisiche e due società operanti nel settore del beverage. L’inchiesta, condotta dalla Compagnia di Fiumicino e coordinata dalla Procura di Civitavecchia, ha fatto emergere un sistema di illecita somministrazione di manodopera, che nel 2024 aveva già portato alla scoperta di 576 lavoratori irregolari. Formalmente assunti tramite contratti e fatture per operazioni inesistenti, i dipendenti venivano in realtà impiegati da un’unica azienda, che grazie a questo meccanismo aveva risparmiato indebitamente oltre 6,5 milioni di euro di contributi previdenziali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: roma - frode
CARABINIERI – ROMA E MESSINA * FRODE: «SCOPERTA AZIENDA TEDESCA CHE COMMERCIALIZZAVA FALSO “ZIBIBBO DI PANTELLERIA“, DENUNCIATO IL TITOLARE E SEQUESTRATI 5 MILA LITRI DI VINO» - X Vai su X
Un gruppo di imprenditori con base a Roma è finito nel mirino della Guardia di Finanza di Bolzano per una maxi frode fiscale da circa 18 milioni di euro, realizzata attraverso un sistema di fatture false e società fittizie. L'indagine, coordinata dalla Procura Europ - facebook.com Vai su Facebook
Maxi frode a Fiumicino: 576 lavoratori irregolari nel settore del beverage, sequestro da 4 milioni - Un sistema con società fittizie e false fatturazioni architettato per risparmiare milioni sui contributi previdenziali ... Segnala romatoday.it
Trovati 5mila litri di falso vino Zibibbo a Pantelleria, maxi frode internazionale: società tedesca nei guai - Scoperta una maxi frode sullo Zibibbo di Pantelleria: sequestrati 5mila litri di vino falso e denunciato il titolare di una società tedesca. Secondo virgilio.it