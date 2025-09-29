Roma maxi-frode nel settore beverage | sequestrati beni per oltre 4 milioni di euro

Roma, 29 set. – Dopo oltre due anni di indagini, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre 4 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Civitavecchia, a carico di otto persone fisiche e due società operanti nel settore del beverage. L’inchiesta, condotta dalla Compagnia di Fiumicino e coordinata dalla Procura di Civitavecchia, ha fatto emergere un sistema di illecita somministrazione di manodopera, che nel 2024 aveva già portato alla scoperta di 576 lavoratori irregolari. Formalmente assunti tramite contratti e fatture per operazioni inesistenti, i dipendenti venivano in realtà impiegati da un’unica azienda, che grazie a questo meccanismo aveva risparmiato indebitamente oltre 6,5 milioni di euro di contributi previdenziali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

