Il successo ottenuto contro il Verona, affiancato ai risultati positivi dagli altri campi, ha regalato alla Roma una settimana in vetta alla classifica, condividendo questo primato insieme a Milan e Napoli. Per i giallorossi non ci sarà tempo però di godersi questa soddisfazione, con i tanti impegni ravvicinati che riporteranno subito i ragazzi di Gasperini in campo nella seconda giornata di Europa League. All’esordio è arrivata un’importante vittoria in casa del Nizza, mentre giovedì sarà tempo di un nuovo avversario transalpino. La Roma affronterà infatti il Lille per cercare di conquistare ulteriori tre punti nella corsa alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Lille, il patron dei francesi Barnaba: “Sarà bellissimo affrontare la mia squadra del cuore”

Lille, Barnaba sul match contro la Roma: "Affrontare la mia squadra del cuore sarà bellissimo. Ho aiutato i Friedkin nella trattativa per acquistarla"

Barnaba (patron Lille): "Emozionante affrontare la Roma". Poi il retroscena sui Friedkin - Il presidente dei francesi: "Giovedì sarà un'emozione incredibile, scendere in campo contro la mia squadra del cuore e farlo con il mio club sarà bellissimo"