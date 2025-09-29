Roma l’attacco si sblocca | Dovbyk e Soulé piegano il Verona
La Roma ritrova finalmente i gol degli attaccanti. Dopo settimane in cui il dibattito era stato monopolizzato dalla sterilità del reparto offensivo e dai paragoni con l’Atalanta del passato gasperiniano, la vittoria contro il Verona ha offerto risposte incoraggianti. Il primo squillo è arrivato da Artem Dovbyk, tornato a esultare dopo oltre quattro mesi, con l’ultima rete che risaliva al 4 maggio contro la Fiorentina. Come riporta Il Tempo, Gasperini aveva già apprezzato il suo lavoro silenzioso in Europa con il Nizza e l’ucraino ha ripagato la fiducia con una rete dal peso specifico enorme: “ Significa molto per me – ha dichiarato a fine partita – h o sentito tanta pressione dal primo giorno, ma non mi sono arreso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
