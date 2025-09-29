Roma la vetta che mancava da quattro anni | vittoria sofferta ma pesante con il Verona

Alle 22.47 è arrivata la certezza: la Roma è di nuovo in cima alla classifica, a braccetto con Milan e Napoli. Un primato che in Serie A mancava da quattro anni e che rappresenta molto più di una semplice fotografia provvisoria, come scrive La Gazzetta dello Sport. 3 punti d’oro contro il Verona. Il quinto successo stagionale – coppe comprese – certifica la continuità della squadra di Gasperini, piegata soltanto dal Torino in avvio. Contro il Verona, all’Olimpico, per la prima volta i giallorossi hanno trovato due gol in campionato, un passo avanti nella costruzione offensiva, ma soprattutto hanno dimostrato di saper soffrire. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

