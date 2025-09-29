Roma in vetta Gasperini può essere un outsider? Brocchi e Costacurta ci scommettono
12 punti conquistati in cinque partite sono valsi alla Roma la vetta della Serie A in condivisione con Milan e Napoli, ieri sconfitto proprio dai rossoneri di Allegri. La formazione giallorossa ha dimostrato di saper vincere anche soffrendo, caratteristica che può portare a risultati importanti al termine della stagione. Sognare un campionato di alto livello è dunque lecito e, tra gli addetti ai lavori, qualcuno inizia ad intravedere i giallorossi come possibili outsider. Il pensiero di Brocchi e Costacurta. Al termine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Torino, Cristian Brocchi ha detto la sua sulla Roma e sulla possibilità che possa essere una mina vagante nelle parti alte della classifica: “ La Roma può essere un’outsider, quella che nessuno pensa possa arrivare fino in fondo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Gasperini vola con la Roma: «Abbiamo sofferto più del dovuto, questi risultati fanno piacere ma…» Ecco cosa ha detto sulla lotta Scudetto - Gasperini vola con la Roma: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dopo la vittoria contro il Verona, ecco cosa ha detto Una vittoria che vale la vetta della classifica, ma un’analisi lucida che predi ... Scrive juventusnews24.com
