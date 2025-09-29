Roma il capriolo in fuga dai cacciatori che ha bloccato la Pontina
Un automobilista ha investito un capriolo dopo l’una di notte tra sabato e domenica 28 settembre sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano. L’uomo ha chiamato la polizia locale, che ha chiuso la circolazione sulla corsia di sinistra restringendo la carreggiata per la sicurezza dell’animale. E poi ha monitorato per tutta la notte le condizioni del capriolo. Sul posto, racconta Il Messaggero, il veterinario della Asl Roma 2 è arrivato al mattino. Ha visitato l’animale e ha confermato che aveva una ferita alle zampe. Alla fine la Lipu di Villa Borghese ha accettato di ricoverare l’animale. La polizia locale ha messo a dispoisizone un furgone. 🔗 Leggi su Open.online
Roma, capriolo in fuga dai bracconieri manda in tilt la Pontina: oltre 3 chilometri di coda
Contadini, cacciatori e ambientalisti insieme per salvare i baby caprioli