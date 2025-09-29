Roma il caffè al bar costerà 2 euro | in arrivo gli aumenti Ma i romani restano fedeli alla moka
Il rito quotidiano del caffè rischia di diventare più caro nella Capitale. Secondo le associazioni di categoria, da ottobre il prezzo medio di un espresso al bancone dei bar romani salirà a 2 euro, un aumento che riflette l’inflazione e i rincari delle materie prime. I gestori denunciano costi crescenti legati non solo al caffè verde, ma anche a energia, trasporti e affitti. Molti esercenti spiegano che mantenere il prezzo a 1,20-1,30 euro, come avveniva fino a pochi anni fa, non è più sostenibile. Nonostante il caro-prezzi, i dati di consumo mostrano che a Roma e nel Lazio resta fortissima l’abitudine della moka casalinga, considerata un simbolo identitario e un’alternativa più economica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
