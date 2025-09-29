Roma grande successo per il Premio Eccellenze italiane di Assotutela dedicato a legalità e democrazia
Roma, 29 set. – Un pubblico numeroso e autorevole ha preso parte alla 18ª edizione del Premio “Eccellenze italiane”, organizzato da Assotutela e dedicato quest’anno alla memoria dei giudici Falcone, Borsellino e Livatino, simboli di legalità e sacrificio. La cerimonia si è tenuta il 25 settembre presso la Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria “Giovanni Falcone” di Roma. L’evento, aperto dalla banda musicale dell’Esercito Italiano, ha visto la partecipazione di esponenti del mondo istituzionale, culturale, religioso e civile. Tre i padrini d’eccezione: l’onorevole Stefania Pezzopane, l’onorevole Rachele Mussolini e il magistrato Valerio de Gioia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: roma - grande
Accadde oggi: 18 luglio, Nerone e il grande incendio di Roma
ERC – Mabellini secondo a Roma, Biasion: “Grande gara”
L’orologio più grande del mondo si trova a Roma: ecco cosa accadeva durante l’equinozio d’autunno
"Roma nun fa la stupida stasera" La grande musica della tradizione romana apre la prima puntata dell'ottava edizione di @orasolaretv2000. Con il duo #NovaRoma, Sara Fois e Gianluca Carlini. Ora su #TV2000 - X Vai su X
La grande opera ancora nel VI Municipio: la cultura che unisce Roma L'impegno di questa amministrazione ha portato la grande opera di nuovo qui nel VI municipio in via Fosso dell'Osa con Opera camion e la celebre "Tosca" di Puccini. È - facebook.com Vai su Facebook
Roma, grande successo per l’evento “L’arte incontra la filosofia” - Grande successo a Roma per “L’arte incontra la filosofia” al ONE Language Centre: relatori, ospiti e focus sociale con Associazione ALTO e il progetto “Tiffany” di Mary Rosati. atomheartmagazine.com scrive
Festa Cinema di Roma, premio carriera a Richard Linklater - La Festa del Cinema assegnerà il Premio alla Carriera a Richard Linklater, tra i massimi autori del cinema americano contemporaneo, regista di opere come la trilogia "Before" (Prima dell'alba, Before ... Scrive msn.com