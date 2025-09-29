Roma grande successo per il Premio Eccellenze italiane di Assotutela dedicato a legalità e democrazia

Romadailynews.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 29 set. – Un pubblico numeroso e autorevole ha preso parte alla 18ª edizione del PremioEccellenze italiane”, organizzato da Assotutela e dedicato quest’anno alla memoria dei giudici Falcone, Borsellino e Livatino, simboli di legalità e sacrificio. La cerimonia si è tenuta il 25 settembre presso la Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria “Giovanni Falcone” di Roma. L’evento, aperto dalla banda musicale dell’Esercito Italiano, ha visto la partecipazione di esponenti del mondo istituzionale, culturale, religioso e civile. Tre i padrini d’eccezione: l’onorevole Stefania Pezzopane, l’onorevole Rachele Mussolini e il magistrato Valerio de Gioia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

roma grande successo per il premio eccellenze italiane di assotutela dedicato a legalit224 e democrazia

© Romadailynews.it - Roma, grande successo per il Premio “Eccellenze italiane” di Assotutela dedicato a legalità e democrazia

In questa notizia si parla di: roma - grande

Accadde oggi: 18 luglio, Nerone e il grande incendio di Roma

ERC – Mabellini secondo a Roma, Biasion: “Grande gara”

L’orologio più grande del mondo si trova a Roma: ecco cosa accadeva durante l’equinozio d’autunno

roma grande successo premioRoma, grande successo per l’evento “L’arte incontra la filosofia” - Grande successo a Roma per “L’arte incontra la filosofia” al ONE Language Centre: relatori, ospiti e focus sociale con Associazione ALTO e il progetto “Tiffany” di Mary Rosati. atomheartmagazine.com scrive

roma grande successo premioFesta Cinema di Roma, premio carriera a Richard Linklater - La Festa del Cinema assegnerà il Premio alla Carriera a Richard Linklater, tra i massimi autori del cinema americano contemporaneo, regista di opere come la trilogia "Before" (Prima dell'alba, Before ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Grande Successo Premio