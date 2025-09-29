Roma grande successo per il Premio Eccellenze italiane di Assotutela dedicato a legalità e democrazia

Roma, 29 set. – Un pubblico numeroso e autorevole ha preso parte alla 18ª edizione del Premio “Eccellenze italiane”, organizzato da Assotutela e dedicato quest’anno alla memoria dei giudici Falcone, Borsellino e Livatino, simboli di legalità e sacrificio. La cerimonia si è tenuta il 25 settembre presso la Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria “Giovanni Falcone” di Roma. L’evento, aperto dalla banda musicale dell’Esercito Italiano, ha visto la partecipazione di esponenti del mondo istituzionale, culturale, religioso e civile. Tre i padrini d’eccezione: l’onorevole Stefania Pezzopane, l’onorevole Rachele Mussolini e il magistrato Valerio de Gioia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

