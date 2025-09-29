Roma Gasperini come Mourinho e Di Francesco | partenza sprint in Serie A

L’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma era stato accolto con più di una perplessità. In tanti pensavano che il suo calcio, fatto di pressing, intensità e gioco verticale, potesse trovare terreno poco fertile all’ Olimpico. E invece il tecnico piemontese, passo dopo passo, ha ribaltato lo scetticismo iniziale: la Roma corre, vince e convince. 12 punti in 5 giornate: solo Rudi Garcia meglio di Gasperini. Con il successo sul Verona i giallorossi hanno raggiunto quota 12 punti, agganciando Napoli e Milan in vetta alla classifica. Un avvio del genere non si vedeva da anni nella Capitale: per ritrovare un allenatore capace di conquistare lo stesso bottino nelle prime sei giornate bisogna tornare a José Mourinho nel 202122. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma gasperini mourinho francescoGasperini post Verona: «Tutto quello che abbiamo fatto ce lo siamo conquistati» - Il primo mini ciclo di tre partite in sette giorni è terminato e Gasperini torna a casa con il bottino pieno, ma con qualche pensiero sulla gestione delle energie per le prossime ... Si legge su ilmessaggero.it

roma gasperini mourinho francescoRoma, Gasp sempre vincente contro Zanetti: oggi può eguagliare Mourinho - I giallorossi di Gian Piero Gasperini arrivano al match dell’Olimpico con il vento in poppa,. Riporta m.tuttomercatoweb.com

