Roma Gasperini chiude il primo tour de force | Abbiamo pagato la terza gara in una settimana

Sololaroma.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre partite in sette giorni, tre vittorie. Il primo mini ciclo stagionale della Roma si chiude con un bilancio perfetto, ma non senza qualche riflessione da parte di Gian Piero Gasperini, che ieri dopo la sofferta vittoria contro il Verona ha ammesso le difficoltà legate alla gestione delle energie. Il tecnico, che da sempre rifugge il turnover massiccio, ha ribadito la propria filosofia anche in conferenza stampa: “ Abbiamo pagato la terza gara in una settimana. Alcuni erano in difficoltà anche sul piano atletico e non me lo aspettavo. Il Verona aveva più brillantezza negli ultimi metri, per questo il merito dei miei è ancora maggiore “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma gasperini chiude il primo tour de force abbiamo pagato la terza gara in una settimana

© Sololaroma.it - Roma, Gasperini chiude il primo tour de force: “Abbiamo pagato la terza gara in una settimana”

In questa notizia si parla di: roma - gasperini

Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti

Roma, parte l’era Gasperini: Dybala guida, Pellegrini in attesa

Benitez elogia la Roma: “Ranieri e Gasperini, fusione di competenze assolute”

roma gasperini chiude primoRoma-Verona 2-0: Dovbyk e Soulé mandano i giallorossi al primo posto, battuto un buon Hellas - La Roma segna subito con Dovbyk e nel finale con Soulé. eurosport.it scrive

roma gasperini chiude primoRoma-Verona 2-0: Dovbyk e Soulé regalano la vetta a Gasperini - 0 e vola in vetta: Dovbyk si sblocca, Soulé raddoppia. Da lifestyleblog.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Gasperini Chiude Primo