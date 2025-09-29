Roma Gasperini chiude il primo tour de force | Abbiamo pagato la terza gara in una settimana

Tre partite in sette giorni, tre vittorie. Il primo mini ciclo stagionale della Roma si chiude con un bilancio perfetto, ma non senza qualche riflessione da parte di Gian Piero Gasperini, che ieri dopo la sofferta vittoria contro il Verona ha ammesso le difficoltà legate alla gestione delle energie. Il tecnico, che da sempre rifugge il turnover massiccio, ha ribadito la propria filosofia anche in conferenza stampa: “ Abbiamo pagato la terza gara in una settimana. Alcuni erano in difficoltà anche sul piano atletico e non me lo aspettavo. Il Verona aveva più brillantezza negli ultimi metri, per questo il merito dei miei è ancora maggiore “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

