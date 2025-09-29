Roma doppio colpo | Gasperini fa sognare di nuovo i tifosi
Un inizio di stagione praticamente perfetto grazie al nuovo tecnico, che ancora una volta ci ha messo la sua mano: ora si che il popolo giallorosso può pensare in grande. La Roma ha decisamente messo la quinta. E non stiamo parlando solo del numero di successi ottenuti finora in sei partite disputate tra campionato ed Europa League, ma dei numeri impressionanti, che hanno riportano alla mente vecchi ricordi vincenti. Il solo Rudi Garcia, infatti, nella stagione 20132014, ottenne più punti nelle prime cinque giornate di campionato (15). Undici anni fa la striscia positiva di successi si prolungò poi fino all’undicesima giornata, quando la Roma fu fermata, guarda caso, dal Torino. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: roma - doppio
Roma, doppio fronte a centrocampo e in attacco: rifiutata l’offerta per Rios, Ferguson dice sì
Doppio colpo Roma: arrivano due top player per Gasperini
Addizionali Irpef, dove sono più care (e dove meno): stangate a Roma e Napoli, si paga il doppio che a Milano
L'intervista di Paolo Marcacci a Dario Bonetti, il doppio ex di Roma e Verona https://www.romanews.eu/esclusiva-rn-roma-verona-il-doppio-ex-bonetti-il-calcio-di-gasperini-e-universale/ #ASRoma #RomanewsEU #romaverona #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
Doppio cambio: fuori Pellegrini e Soulé, dentro Pisilli e Baldanzi #LazioRoma 0-1 - X Vai su X
Roma-Verona 2-0: Dovbyk e Soulé regalano la vetta a Gasperini - 0 e vola in vetta: Dovbyk si sblocca, Soulé raddoppia. Da lifestyleblog.it
Roma fa 2-1 a Nizza, Europa di Gasperini comincia con una vittoria - La Roma di Gasperini riparte in Europa con una vittoria convincente. Si legge su ansa.it