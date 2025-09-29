Roma doppio colpo | Gasperini fa sognare di nuovo i tifosi

Un inizio di stagione praticamente perfetto grazie al nuovo tecnico, che ancora una volta ci ha messo la sua mano: ora si che il popolo giallorosso può pensare in grande. La Roma ha decisamente messo la quinta. E non stiamo parlando solo del numero di successi ottenuti finora in sei partite disputate tra campionato ed Europa League, ma dei numeri impressionanti, che hanno riportano alla mente vecchi ricordi vincenti. Il solo Rudi Garcia, infatti, nella stagione 20132014, ottenne più punti nelle prime cinque giornate di campionato (15). Undici anni fa la striscia positiva di successi si prolungò poi fino all’undicesima giornata, quando la Roma fu fermata, guarda caso, dal Torino. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

