Roma così è rinato Dovbyk | sessioni extra la mano di Gasperini e il consiglio Dzeko

. L’attaccante ucraino è tornato protagonista in giallorosso Da separato in casa a protagonista al centro dell’attacco. La storia di Artem Dovbyk è quella di una redenzione lampo, resa possibile dal lavoro, dalla fiducia di un allenatore e dai consigli di un fratello . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, così è rinato Dovbyk: sessioni extra, la mano di Gasperini e il consiglio Dzeko

In questa notizia si parla di: roma - rinato

Serie A: la Roma affronta all'Olimpico il Verona, Lazio in trasferta lunedì a Genova Domani pomeriggio alle ore 15.00 la Roma ospiterà all'Olimpico il Verona per la quinta giornata di Serie A. La Lazio se la vedrà col Genoa lunedì sera a Marassi. Dopo la vitt - facebook.com Vai su Facebook

Roma, nella palazzina esplosa a Monteverde c’era una casa discografica. «Rinati grazie alla Siae» - Non è più tornato davanti a quelle macerie che hanno sepolto lo studio di registrazione e i suoi sogni. Da ilmessaggero.it

Shomurodov è rinato, la Roma ci punta anche per il futuro: l'uzbeko ha rinnovato - Da quando c'è Ranieri in panchina, è rinato e a certificare la seconda vita nella Roma dell'attaccante Eldor Shomurodov ecco arrivare un rinnovo del contratto con i capitolini. Riporta tuttomercatoweb.com